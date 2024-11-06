США впервые с августа 2023 года импортировали алюминий из России

США в сентябре впервые более чем за год импортировали алюминий из России. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных таможни Соединенных Штатов.

Согласно этой информации, в первый месяц осени американские компании купили у РФ 798 тонн необработанного алюминия на $1,9 млн. Данная поставка стала первой с августа 2023 года.

При этом платина в сентябре оставалась крупнейшим «металлическим» импортом США из России. Так, покупки этого металла выросли в шесть раз по сравнению с августом, до трехмесячного максимума в $88,4 млн.

14 сентября заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет рубить сплеча в этом вопросе.

В ходе совещания с членами правительства 11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.