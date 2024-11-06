45% граждан США отметили ухудшение экономического положения за четыре года

45% граждан США отметили ухудшение экономического своего положения с 2020 года, то есть с начала президентства Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным экзитполла канала, сейчас уровень недовольства гражданами США выше, чем на любых президентских выборах в США прежде. Более серьезная ситуация не наблюдалась даже в 2008 году, когда 42% избирателей заявили, что их состояние уменьшилось хуже после финансового кризиса. При этом лишь 25% участников экзитполлов отметили улучшение своего экономического положения за время правления Байдена.

До этого доля США в мировой экономике опустилась до минимума в современной истории.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее посольство РФ в США назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы.