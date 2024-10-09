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Доля США в мировой экономике опустилась до минимума в современной истории

Доля США в мировой экономике при Байдене снизилась до исторического минимума

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Evan Vucci/Reuters

К концу года доля США в мировой экономике опустится до 14,76%, что является минимальным показателем в современной истории. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Доля Штатов в глобальном ВВП впервые опустилась ниже 15% на второй год президентства Джо Байдена. По итогам 2023 года она составила 14,82%.

США занимали пятую часть мировой экономики в 1990-х. Пик пришелся на 1999 год, когда доля Соединенных Штатов достигла 21,01%. Тогда выпуск американской экономики составлял $9,6 трлн против $45,85 трлн во всем мире.

Между тем Китай нарастил свою долю до 18,76%.

Экономические планы кандидатов в президенты США грозят стране фискальным кризисом, предупреждают аналитики. Дональд Трамп удвоит американский госдолг быстрее, чем Камала Харрис, подсчитали эксперты.

Ранее госдолг США вырос до рекордных $35,67 трлн.

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