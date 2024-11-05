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Связанные с Харрис и Трампом криптовалюты обвалились в день выборов

Связанные с Харрис и Трампом мемкоины подешевели на 7-19% в преддверии выборов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Связанный с Дональдом Трампом мемкойн на торгах во вторник подешевел более чем на 7%, опустившись до $3,39. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агрегатора CoinGecko.

Между тем, криптовалюта, связанная с Камалой Харрис, днем снижалась на 19% и находилась на отметке $0,01, отмечает агентство.

Трамп и Харрис являются кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов соответственно. 60-е выборы пройдут сегодня, 5 ноября. Как в Соединенных Штатах определяют победителя и зачем нужны выборщики — в материале «Газеты.Ru».

До этого аналитики Bloomberg подсчитали траты на предвыборные кампании Харрис и Трампа. Выяснилось, что суммарные расходы составили $14,7 млрд.

Ранее звездный инвестор Джим Роджерс выразил беспокойство относительно судьбы доллара после выборов президента США.

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