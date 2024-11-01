В США подсчитали траты на предвыборные кампании Харрис и Трампа

В ходе предвыборных кампаний кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа было потрачено суммарно $14,7 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию США.

Подавляющая часть этих средств пошла на рекламу, отмечает издание. Упор делался на «колеблющиеся штаты», которые и определят исход выборов 5 ноября.

Между тем звезда Уолл-стрит Джим Роджерс обеспокоен судьбой доллара после выборов президента США. Инвестор уверен, что ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не заинтересованы в решении проблемы огромного госдолга страны, который негативно влияет на курс национальной валюты. Роджерс признался, что по-прежнему держит много долларов, однако подчеркнул, что готов распродать валюту, если ситуация с госдолгом не будет подавать признаков к улучшению.

Ранее в МИД РФ оценили, может ли измениться русофобский курс США.