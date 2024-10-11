Звездный инвестор оценил последствия для доллара после выборов президента США

Звезда Уолл-стрит Джим Роджерс обеспокоен судьбой доллара после выборов президента США. Инвестор считает, что ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не заинтересованы в решении проблемы американского госдолга, который влияет на курс валюты. Своим мнением Роджерс поделился в интервью с РБК.

«У Америки огромные долги повсюду, поэтому я беспокоюсь о будущем доллара. Надеюсь, что в ближайшие месяцы, недели или годы доллар будет продолжать расти. Но если этого не произойдет, я планирую продать свои доллары из-за огромного долга США», — признался звездный инвестор.

Роджерс подтвердил, что по-прежнему держит много долларов. При этом он отметил, что американская валюта давно перестала быть «тихой гаванью».

Госдолг Соединенных Штатов на начало октября составлял рекордных $35,67 трлн.

Ранее доля США в мировой экономике опустилась до минимума в современной истории.