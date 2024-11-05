Минфин продолжит покупку золота и валюты в рамках бюджетного правила

Министерство финансов России в период с 7 ноября по 5 декабря намерено направить 87,5 млрд рублей для покупки золота и иностранных валют в рамках бюджетного правила. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,2 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в ноябре 2024 года объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета ожидается на уровне 105,1 млрд рублей. При этом суммарное отклонение фактически полученных средств от ожидаемых объемов в октябре составило -17,6 млрд рублей.

19 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет две трети. По словам главы ведомства, нефтегазовые доходы при этом в общем объеме в следующем году составят 27%, а в 2027 году — 23%.

Ранее Минфин выступил за снижение доли государства в госкомпаниях.