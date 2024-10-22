Минфин выступил за снижение доли государства в госкомпаниях

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что Минфин выступает за снижение доли государства в государственных компаниях с контрольного пакета до блокирующего. Его слова приводит ТАСС.

«Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, то за исключением каких-то семейных компаний автопрома в Германии, может, в Италии, как правило, они имеют очень низкую концентрацию акционеров», — сказал Моисеев.

По его словам, России нужно двигаться в том же направлении.

«Мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%», — отметил он.

Замглавы министра финансов России Алексей Моисеев ранее заявлял, что хранить сбережения в иностранной валюте на сегодняшний день небезопасно. Он назвал золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций, добавив, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.

Ранее была названа дата проведения пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи.