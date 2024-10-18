Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент США обещал не оставлять Украину без поддержки зимой

Байден во время визита в Берлин обещал не оставлять Украину без поддержки зимой

close
Tom Brenner/Reuters

Зима выдастся трудной для Украины, союзникам страны не следует оставлять ее без поддержки. Об этом заявил президент США Джо Байден в Берлине, сообщает «Интерфакс».

Политик подчеркнул, что союзники Украины должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется «честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН».

Байден также поблагодарил власти ФРГ за помощь Украине.

Американский лидер прибыл в Германию, чтобы обсудить темы Украины и Ближнего Востока с канцлером страны Олафом Шольцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Западные лидеры должны были провести встречу 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, однако мероприятие было отменено в связи с тем, что Байден отложил поездку в Европу из-за надвигающегося на Флориду урагана «Милтон».

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ЕС и НАТО встретили план победы Зеленского без энтузиазма.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами