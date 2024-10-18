Президент США обещал не оставлять Украину без поддержки зимой

Зима выдастся трудной для Украины, союзникам страны не следует оставлять ее без поддержки. Об этом заявил президент США Джо Байден в Берлине, сообщает «Интерфакс».

Политик подчеркнул, что союзники Украины должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется «честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН».

Байден также поблагодарил власти ФРГ за помощь Украине.

Американский лидер прибыл в Германию, чтобы обсудить темы Украины и Ближнего Востока с канцлером страны Олафом Шольцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Западные лидеры должны были провести встречу 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, однако мероприятие было отменено в связи с тем, что Байден отложил поездку в Европу из-за надвигающегося на Флориду урагана «Милтон».

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ЕС и НАТО встретили план победы Зеленского без энтузиазма.