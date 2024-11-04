Стало известно о намерении CША заставить Европу ввести новые санкции против России

США подталкивают Европу ввести новые санкции в отношении России, запретив поставки палладия и титана. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Агентство отмечает, что для стран Европы российский палладий и титан являются стратегически важными материалами, которые применяются в том числе в авиастроении и атомной промышленности, а также в автомобилестроении. Существует риск, что из-за новых санкций, вводить которые Европа пока не хочет, эти отрасли значительно пострадают и нанесут ущерб европейской экономике.

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты предложили ввести соответствующие санкции на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки» G7. Сами американцы уже отказались от российского титана, но продолжают закупать палладий. На российскую компанию «Норникель» приходится 40% производства палладия в мире.

Великобритания замыслила заменить российский титан канадским и австралийским, однако у Германии и Франции такой возможности нет, поскольку для них покупка российских товаров обходилась значительно дешевле.

Из-за слухов о санкциях на рынке цена на палладий выросла на 25%. Если Европа согласится на рестрикции, стоимость повысится еще на 50%, что в свою очередь приведет к производственному простою. В частности, строительство самолетов затянется на полгода или год.

Ранее на Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций.