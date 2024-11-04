В Крыму заявили об огромном ущербе за годы в составе Украины

Крым, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей. Об этом РИА Новости рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, уже сейчас понятно, что счет Киеву пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре полуострова. Константинов подчеркнул, что пришло в негодность и было разграблено все советское имущество, оставшееся в Крыму.

3 ноября Константинов заявил, что в Крыму планируют подсчитать ущерб от похищенных Украиной десять лет назад у жителей полуострова пенсий и социальных выплат.

В сентябре Константинов сообщил, что после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине крымские власти предоставят юридически оформленные документы об ущербе Крыму со стороны Киева, это будет одной из основ будущего переговорного процесса по решению ситуации на Украине.

Ранее Верховный суд Крыма удовлетворил иск о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.