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«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» несколько миллиардов рублей

Интерфакс: «Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей

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Публичное акционерное общество (ПАО) «Татнефть» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, заявление поступило в данный суд 1 ноября и было отнесено к категории экономических гражданских споров.

При этом суть исковых претензий не поясняется. Комментарии от компаний также не поступали.

30 октября РБК писало о том, что с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года Генеральная прокуратура России подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Причиной исков чаще всего становится нарушение действующего в период приватизации законодательства, антикоррупционного законодательства и закона об иностранных инвесторах. Одним из ярких примеров смены собственников через национализацию стали предприятия «Метафракс Кемикалс», «Волжский оргсинтез» и Дальнегорский ГОК.

Ранее Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий.

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