Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий

Министерство обороны России подало три иска к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В.В. Бахирева» (НИМИ), который осуществляет разработку снарядов и артиллерии для нужд Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

Общая сумма исков составляет 29 млн 330 тыс. рублей. Суть исковых требований Минобороны не раскрывается.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал агентству, что часть исков связаны с неудовлетворительным, как считают представители военного ведомства, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

В сентябре сообщалось, что топ-менеджеры группы компаний (ГК) «Пикет», обвиняемые в поставках некачественных бронежилетов в министерство обороны РФ на сумму около 2 млрд рублей, могли скрыться за границей до их ареста. По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тысяч единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям.

Ранее в Москве арестовали подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны России.