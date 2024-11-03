В «Правом секторе» пригрозили мэру Львова расправой из-за слов о националистах

Лидер львовского штаба «Правого сектора» (организация запрещена в России) Иван Смага пригрозил мэру Львова Андрею Садовому расправой. Об этом сообщает «Страна.ua».

Конфликт между Садовым и неонацистами, вероятно, возник из-за того, что чиновник обвинил радикалов в «финансировании со стороны России». Таким образом Садовый прокомментировал идею создания так называемых «языковых патрулей», заявив, что такая инициатива «всегда использовалась пророссийскими силами».

Вскоре после этого к Львовской ратуше пришел Иван Смага вместе со своими единомышленниками из «Правого сектора». Они выстроились перед зданием и зажгли факелы.

Смага обратился к мэру с угрозами: «Неуважаемый Андрей Садовой, мои собратья говорили этот вопрос не поднимать. Упаси бог, если еще раз будет сказано, что, возможно, националистические движения или а-ля милитарные структуры будут финансироваться из московского кармана — это будет последнее, что вы скажете в своей жизни».

Кроме того, он подчеркнул, что высказывает свое личное мнение, закончив речь лозунгами, характерными для националистов.

В октябре Садовой говорил, что «мовных патрулей» во Львове не будет, поскольку языковой проблемы в городе нет. Комментируя внедрение «языковых инспекторов» в соседнем Ивано-Франковске, градоначальник предположил, что «возможно, люди имеют немного больше свободного времени на такие вещи».

Ранее в Киеве задержали женщину по подозрению в надругательстве над могилой одного из лидеров «Правого сектора».