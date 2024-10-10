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«Лукойл» возобновил поставки нефти в Венгрию

Сийярто: поставки нефти «Лукойла» в Венгрию вернулись по измененным контрактам

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Depositphotos

Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Для восстановления транзита сторонам пришлось изменить контракт. Теперь прием топлива идет на границе Белоруссии и Украины.

«Это возлагает на нас большое финансовое бремя, что создает большие риски, но из-за недружелюбных действий украинской стороны и бездействия Еврокомиссии нам пришлось это сделать», — отметил Сийярто.

17 июля Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, включив российскую компанию в санкционный список. Выбывшие объемы постаралась возместить «Татнефть».

Сийярто выразил возмущение тем, что страна-кандидат в ЕС (Украина) «играет в игры» с безопасностью энергопоставок двум членам союза. Он также подчеркнул, что ЕК никак не помогала в решении вопроса.

Ранее экономист описал сценарий скачка цен на нефть выше $100 за баррель.

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