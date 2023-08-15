На Украине сообщили о передаче компаний «Татнефти» украинской нефтегазодобывающей фирме

Кабинет министров Украины передал украинской нефтегазодобывающей компании «Укрнафта» три арестованные компании, принадлежавшие российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Кабмин передал «Укрнафте» три арестованные российские компании, которые принадлежали «Татнефти». Речь идет о компаниях «Полтава-капитал», «Харьков-капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина»... Эти компании были арестованы, у них есть российские владельцы», — сказано в сообщении.

По словам Гончаренко, изначально эти компании намеревались отдать в управление НАК «Нафтогаз», но затем изменили решение.

В декабре прошлого года стало известно, что на Украине арестовали активы российских энергетических компаний, таких как «Татнефть» и VS Energy, чтобы повысить энергонезависимость страны. Уточнялось, что под украинское управление были переданы 115 объектов недвижимости, в которые входят нефтебазы, АЗС, здания, земельные участки, а также 118 грузовиков и легковых автомобилей.

4 августа Служба безопасности Украины заявляла, что в стране с 2022 года арестовали активы бизнесменов из России на сумму $5,1 млрд.

До этого сообщалось, что российская нефтяная компания «Татнефть» 26 апреля приобрела долю в 100% турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $336 млн.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.