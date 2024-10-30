Курс биткоина впервые превысил 7 млн рублей

Курс биткоина (ВТС) впервые в истории превысил отметку в 7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена первой криптовалюты в моменте поднималась до 7,254 млн рублей. По состоянию на 14:30 по московскому времени курс составил 7,053 млн рублей.

С начала года стоимость биткоина в рублях выросла почти вдвое. Для сравнения: 1 января монета торговалась вблизи 3,77 млн рублей.

В ночь на 30 октября ВТС обновил рекорд, достигнув $73 620 на криптовалютной бирже Binance. Рост биткоина к доллару с начала года составил порядка 71%.

Финансисты допускают, что в течение ближайших 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу. Дальнейший курс первой криптовалюты будет зависеть от действий центробанков США и Китая. При этом криптоэксперты предостерегают от спекуляций биткоином — криптовалюта сверхчувствительно реагирует на новости.

Ранее стоимость золота впервые превысила $2800 за унцию.