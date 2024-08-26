Эксперт развеял пять главных мифов про майнинг

Рынок криптовалюты стремительно развивается, оборудование для ее добычи совершенствуется, а блокчейны стремительно проникают в нашу повседневную жизнь. Неудивительно, что с майнингом связано и множество мифов, мешающих начинающим криптодобытчикам добиться успеха. Эксперт по майнингу Максим Дутиков, основатель компании DC Maining в беседе с «Газетой.Ru» развеял пять распространенных заблуждений, связанных с производством криптовалюты в промышленных масштабах.

Миф первый: майнинг нелегален.

«Еще 10 лет назад ходили слухи, что в России будут запрещен майнинг, однако, несмотря на все «страшилки», подобный запрет так и не был отражен в законодательстве. Более того — с 1 ноября 2024 года в стране вступит в действие Федеральный закон, который обеспечит криптодобыче правовой статус. Ожидается, что полная легализация майнинга принесет выгоду как отдельным добытчикам монет, так и государству в целом. Это, к примеру, подтолкнет майнинг-операторов к развитию новых проектов, увеличит количество рабочих мест в регионах, обеспечит поддержку инноваций, увеличит налоговые поступления, и, конечно, обеспечит дополнительную прибыль поставщикам электроэнергии, активно потребляемой майнинг-фермами», — объяснил он.

С точки зрения развития промышленного майнинга Россия на данный момент уступает первенство только США, однако по темпам роста мы существенно опережаем даже американцев. И если интересы всех сторон будут учтены, наша страна вполне может стать абсолютным лидером в этой сфере, добавил эксперт.

Миф второй: ASIC-майнеры шумные и сложные в обращении, а также неэкологичны и вредны для здоровья.

«Большинство современных промышленных ASIC-майнеров не подходят для домашнего использования, и установка их дома может привести к неблагоприятным последствиям, так как домашняя электрическая сеть не рассчитана на такие мощные потребители. Поэтому майнинг-оборудование размещают в специально отведенных для этого местах — дата-центрах (майнинг-отелях). Инфраструктура в них выстроена таким образом, что полностью ограждает население от шума и обеспечивает безопасное потребление большого объема электроэнергии», — рассказал он.

Миф третий: ASIC-майнеры часто ломаются.

«Если аппарат размещен в правильных условиях, при бесперебойном и стабильном электроснабжении и грамотно устроенной вентиляции, а также обслуживается правильно и с надлежащей периодичностью, то он будет и надежен, и долговечен. Данные услуги и условия, как правило, обеспечивают вышеупомянутые дата-центры. Частота обслуживания зависит, в первую очередь, от условий и интенсивности эксплуатации, а также технических возможностей модели, а срок ее жизни — от надежности используемых компонентов, качества охлаждения и стабильности электроснабжения и ряда других факторов», — подчеркнул специалист.

Миф четвертый: майнинг несет большую опасность для инвестиций.

«При грамотном подходе майнинг — это стабильный бизнес с хорошей доходностью: правда, при условии, что инвестор не ожидает мгновенной окупаемости проекта. Существенно снизить риски помогут долгосрочное планирование (не менее трех лет), отказ от вложений в рисковые проекты, а также диверсификация портфеля оборудования и добыча разных монет», — добавил Дутиков.

Наконец, миф пятый: майнинг — это дорого и больше не выгодно.

«Несмотря на колебания рынка, майнинг остается прибыльным не только для крупных игроков — тем более, что приобретение оборудования становится всё более доступным. Ныне, с одобрением спотового ETF, в криптовалюты вкладываются огромные инвестиционные фонды по всему миру — такие BlackRock, Grayscale, FidelityInvestments. По состоянию на август этого года капитализация только Bitcoin составляет более триллиона долларов. Поэтому глупо утверждать, что криптовалюты ничем не обеспечены. Крипта — это отличный инвестиционный инструмент и актив для защиты от инфляции. Диверсификация активов в нынешних условиях — необходимость, а с учетом вышеизложенного — часть этих активов обязана составлять криптовалюта, ведь именно за ней — наше будущее. Так что, главное — не верить слухам и подходить к делу грамотно и ответственно», — резюмировал он.

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