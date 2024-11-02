Россияне стали чаще пить крепкий алкоголь из-за одного решения властей

Россияне в последние месяцы стали употреблять больше крепкого алкоголя. Причина — повышение ввозных пошлин и акцизов на вино. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Ladoga Вениамина Грабара.

«Потребитель, который решил отказаться от этой продукции (импортных вин. — Прим. ред.), лишь отчасти перешел на вина российских виноделов и вина из дружественных стран. Существенная часть аудитории перешла в категорию крепких спиртных напитков», — комментирует Грабар.

При этом, по словам эксперта, россияне стараются не превышать сам градус потребления и предпочитают коктейли на основе крепкого алкоголя вместо потребления в чистом виде.

С 1 мая в России значительно выросли акцизы на импортное вино. Акциз на тихие вина подскочил с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 рублей до 141 рубля за литр. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал еще в ноябре 2023 года. В будущем размер акциза продолжит расти.

Ранее продажи импортного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень.