Российские детали для дронов оказались в несколько раз дороже китайских

Цены на российские комплектующие для дронов в настоящий момент превышают стоимость китайских деталей в 5-8 раз. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на председателя правления Консорциума робототехники, исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Сейчас в РФ полностью или частично локализованы 80% деталей для дронов. Остальные 20% производить самостоятельно пока невозможно из-за технических сложностей, отметил эксперт.

Развитие отрасли тормозит дефицит квалифицированных специалистов, нехватка материалов для производства и отсутствие четкого гарантированного спроса.

Российский рынок труда достиг точки «перегрева», что парадоксальным образом тормозит модернизацию и автоматизацию производств в стране, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Автоматизация могла бы высвободить до 12–15 млн занятых.

Ранее стало известно, сколько в России незакрытых вакансий.