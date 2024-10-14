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Эксперты назвали причину низкой автоматизации российских предприятий

ЦМАКП: дешевизна труда тормозит модернизацию производства в России

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Андрей Демидов

Российский рынок труда достиг точки «перегрева», что парадоксальным образом тормозит модернизацию и автоматизацию производств в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным ЦМАКП, число вакансий на одного занятого находится вблизи исторического максимума. Безработица в России снизилась до рекордных 2,4%, а рост зарплат за последние полтора года превысил 30% в номинальном выражении. Спрос на труд стабилизировался на уровне более 76 млн рабочих мест.

«Нынешний дефицит труда в России — отчасти парадоксальное следствие избыточной занятости», — отмечается в докладе.

Искусственная поддержка занятости на предприятиях снижает производительность труда и ведет к его недооценке. В результате у компаний отсутствует мотивация для технологической модернизации и замещения человеческого труда роботами.

По оценкам ЦМАКП, автоматизация российских производств могла бы высвободить до 12–15 млн занятых и ликвидировать разрыв в производительности труда между Россией и технологически развитыми странами. Однако реализация такого сценария пока маловероятна из-за низкой доли расходов на фонд оплаты труда в ВВП и санкционных ограничений.

До этого в ЦБ рассказали о неоднократных жалобах компаний на дефицит работников.

Ранее эксперт объяснил, как внедрение нейросетей отразится на российском рынке труда.

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