Эксперт назвал условия развития газового хаба в Турции

Развитие международного газового хаба в Турции при сотрудничестве «Газпрома» и турецкой Botas нуждается в политических гарантиях Евросоюза. Об этом рассказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По словам эксперта, это связано с тем, что к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели.

«Основная загвоздка в том, что к хабу должны масштабно подключиться европейские покупатели и создана дополнительная инфраструктура на входе в ЕС и в Юго-Восточной Европе», — сказал он.

Незадолго до этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Турция в ближайшие годы рассчитывает превратиться в крупный газовый хаб благодаря расширению инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) и диверсификации поставщиков трубопроводного топлива.

Он также анонсировал рост мощностей подземных хранилищ для СПГ с 5,8 млрд до 12 млрд кубометров к 2028 году.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудят создание нового газового хаба.