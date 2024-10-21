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Путин и Эрдоган обсудят создание нового газового хаба

Путин и Эрдоган будут обсуждать в Казани создание нового газового хаба в Турции

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать в Казани создание нового газового хаба в Турции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию российского президента.

«В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект создания международного газового «хаба» на территории Турции», — говорится в сообщении.

В администрации президента напомнили, что Россия и Турция эффективно взаимодействуют в газовой сфере. В том числе, функционируют трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Незадолго до этого министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса.

Издание Financial Times также уточняет, что РФ остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которой приходилось более 40% его потребления в прошлом году.

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.

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