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ЦБ РФ утвердил список системно значимых кредитных организаций

Банк России утвердил перечень из 13 системно значимых банков

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России определил список из 13 системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В перечень вошли банк «Юникредит», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, банк «Открытие», Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

На заседании 25 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора.

27 октября газета РБК опубликовала топ-10 банков, которые предлагают своим клиентам вклады со ставкой до 25% годовых. Из рейтинга были исключены депозиты, которые предусматривают оформление дополнительных услуг для получения максимальной выгоды.

Ранее правительство России утвердило требования к майнингу криптовалют.

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