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Правительство России утвердило требования к майнингу криптовалют

Кабмин РФ утвердил требования к майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры

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Depositphotos

Правительство России подготовило нормативно-правовую базу, которая устанавливает регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Его постановлениями были утверждены требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Согласно документам, заниматься майнингом цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после внесения их в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Также осуществлять майнинг могут граждане, не обладающие статусом ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления. Кабмин установил этот лимит на уровне 6000 киловатт-часов в месяц. Если показатель будет превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр.

В документах прописаны обязанности майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Так, одной из обязанностей майнеров является предоставление в ФНС сведений об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена. Операторы должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемой ими информации, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.

Отдельным постановлением правительства были утверждены правила ведения реестра лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры. Данные из реестров будут предоставляться органам государственной власти, судам, Центральному банку, территориальным сетевым организациям, оператору электроэнергетических систем РФ. При обнаружении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований «антиотмывочного» закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, а также в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра.

Кабмин принял соответствующие постановления в соответствии с законом о легализации майнинга криптовалют в России, подписанным президентом России Владимиром Путиным 8 августа. Закон вступил в силу 1 ноября 2024 года.

30 октября заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил о предстоящем запрете майнинга в некоторых регионах страны.

Ранее эксперт развеял пять главных мифов про майнинг.

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