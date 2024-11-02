Продажи новых авто в октябре взлетели, несмотря на рост утильсбора

Продажи новых легковых автомобилей в октябре подскочили на 51% в годовом выражении и достигли 168,5 тыс. штук. Рост продаж по сравнению с сентябрем составил 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Общие продажи новой автотехники в России за октябрь увеличились на 47% год к году и на 18% к предыдущему месяцу, до 199,5 тыс. штук.

Спрос на новые машины вырос, несмотря на повышение утилизационного сбора. С 1 октября ставки утильсбора на новые импортные автомобили в России выросли на 70–85%.

Всего по итогам десяти месяцев россияне приобрели 1,5 млн легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и автобусов. Показатель на 48% превышает значение за аналогичный период 2023 года.

До этого россиян призвали быть осторожнее при оформлении автокредитов. Банки часто пытаются навязать ненужные допуслуги клиентам, предупредили эксперты.

Ранее стало известно, как изменились цены на автозапчасти в России за два года.