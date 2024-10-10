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Россиян предупредили об обмане при оформлении автокредитов

Аналитик Солдатенкова: банки часто навязывают ненужные допуслуги при автокредите

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

При оформлении кредита на покупку автомобиля банки нередко навязывают заемщикам дополнительные услуги, которые далеко не всегда нужны обычному автолюбителю, заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ее слова приводит «Прайм».

Речь идет о страховых программах и дополнительном сервисном обслуживании авто, пояснила эксперт. В результате кредит может вырасти на сотни тысяч рублей, предупредила она.

В будущем на автокредитование будут распространены ограничения, которые со следующего года начнут применяться в ипотеке, уверена Солдатенкова. Так, с 2025- го в России вступает в силу закон об ужесточении условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Эта мера ограничит возможность кредитных организаций зарабатывать на гражданах.

Продажа страховых полюсов является одним из наиболее прибыльных способов заработка финорганизаций.

Ранее размер среднего ипотечного кредита в России обновил максимум.

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