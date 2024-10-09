В Кремле прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина

Оскорбления политических лидеров стали практикой западного истеблишмента. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя утверждения о том, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в частных беседах допускала оскорбления в адрес российского президента, Песков заявил, что для западных политиков это стало привычкой.

«Это такая практика политического истеблишмента США», — заявил Песков.

Харрис в интервью радиостанции SiriusXM, говоря о Дональде Трампе и его контактах с Россией, назвала Путина диктатором.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что оскорбления кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят об ее уровне интеллекта и безысходности.

Он назвал безответственными и циничными оскорбления в адрес Путина.

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.