Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина

Песков: оскорбления политических лидеров стали практикой западного истеблишмента

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости/Carlos Osorio/AP

Оскорбления политических лидеров стали практикой западного истеблишмента. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя утверждения о том, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в частных беседах допускала оскорбления в адрес российского президента, Песков заявил, что для западных политиков это стало привычкой.

«Это такая практика политического истеблишмента США», — заявил Песков.

Харрис в интервью радиостанции SiriusXM, говоря о Дональде Трампе и его контактах с Россией, назвала Путина диктатором.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что оскорбления кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят об ее уровне интеллекта и безысходности.

Он назвал безответственными и циничными оскорбления в адрес Путина.

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами