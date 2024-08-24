Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на оскорбления россиян со стороны премьера Литвы Ингриды Шимоните назвала литовские власти «нацистами». Об этом сообщают «Известия».

«Нацисты», — сказала дипломат, комментируя высказывания Шимоните.

Как отмечается, Шимоните, поздравляя Украину с днем независимости, заявила, что Литва будет праздновать победу Украины «со светом, газом и без русни».

До этого Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы »Росмолодежь. События» сказала, что предательство Берлина, который начал поставлять вооружения ВСУ, не останется безнаказанным. По словам дипломата, Россия построила газопровод в Германию, чтобы экономика ФРГ развивалась, но теперь власти этой страны поставляют Украине танки и вооружения, чтобы их использовали против РФ.

Ранее в МИД обвинили США в «воспитании» террористов на Украине.