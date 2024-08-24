Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы

Захарова назвала власти Литвы «нацистами» из-за оскорбления россиян

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на оскорбления россиян со стороны премьера Литвы Ингриды Шимоните назвала литовские власти «нацистами». Об этом сообщают «Известия».

«Нацисты», — сказала дипломат, комментируя высказывания Шимоните.

Как отмечается, Шимоните, поздравляя Украину с днем независимости, заявила, что Литва будет праздновать победу Украины «со светом, газом и без русни».

До этого Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы »Росмолодежь. События» сказала, что предательство Берлина, который начал поставлять вооружения ВСУ, не останется безнаказанным. По словам дипломата, Россия построила газопровод в Германию, чтобы экономика ФРГ развивалась, но теперь власти этой страны поставляют Украине танки и вооружения, чтобы их использовали против РФ.

Ранее в МИД обвинили США в «воспитании» террористов на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами