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В Кремле отказались комментировать возможную сделку ЕС с Азербайджаном по газу

Песков не стал комментировать возможную сделку стран ЕС с Баку по экспорту газа

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Allexander Makarov/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что Европа хочет заключить сделку с Азербайджаном об экспорте газа через инфраструктуру Украины.

«Я не могу, это коммерческие переговоры», — сказал он журналистам, которые попросили его прокомментировать статью Bloomberg о том, что европейские компании близки к заключению соглашения с Баку о продолжении поставок природного газа на континент после того, как в конце года истекает срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной.

«Здесь мы с вами знаем ситуацию, о которой тоже, кстати, президент [Владимир Путин] говорил на пресс-конференции в Казани, там собственно был вопрос о том, что с концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа. И как будут дальше происходить события, как дальше будут обеспечиваться поставки, с учетом того, что Украина уже анонсировала свой отказ от продления этого договора, сейчас пока я не могу ничего сказать», — добавил Песков.

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщал, что РФ работает над тем, как продолжать поставлять газ Европе после истечения договора о транзите через Украину.

Ранее Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ.

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