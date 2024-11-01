В Турции анонсировали создание совместного с Россией центра торговли газом

Центр торговли газом в Стамбуле в рамках совместного проекта турецкой Bota и российского «Газпрома» будет создан в 2025 году. Об этом сообщил глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар газете Milliyet.

«В партнерстве «Боташ-Газпром» мы создали мощную инфраструктуру, которая будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре в 2025 году», — сказал Байрактар, отметив, что сторонам соглашения отправили меморандум о взаимопонимании.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что даст указания «Газпрому» в этом направлении, добавил министр.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ожидает конкретного прогресса по реализации проекта газового хаба в течение ближайших месяцев.

Путин предложил создать газовый хаб в Турции в октябре 2022 года после взрывов на газопроводах «Северный поток». Через него планируется поставлять российский газ в страны Европы.

Ранее газ в Европе подорожал до максимума с декабря 2023 года.