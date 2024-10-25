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Россия ожидает конкретный прогресс по проекту газового хаба с Турцией

Песков: РФ ожидает прогресса по газовому хабу с Турцией в ближайшие месяцы

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Россия ожидает конкретного прогресса по реализации проекта газового хаба с Турцией в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков турецкому телеканалу TRT World, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в последние годы обсуждали вопрос о создании газового хаба, отметил он.

Это чисто экономический проект, который в интересах Турции, РФ и будущих потребителей в Европе, которые хотят покупать российский газ.

«Поэтому реализация этого проекта действительно необходима. Работа продолжается на уровне экспертов, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы получим действительно чувствительные результаты», — сказал Песков на полях прошедшего саммита БРИКС в Казани.

Он добавил, что российский газ намного дешевле и надежнее, чем сжиженный природный газ из США.

23 октября сообщалось, что Путин и Эрдоган могут дать поручения по газовому хабу.

Ранее Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту газового хаба.

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