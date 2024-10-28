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Volkswagen закроет минимум три завода в Германии

Focus: Volkswagen закроет три завода в Германии

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Fabian Bimmer/Reuters

В рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen готов закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. Об этом сообщает Focus со ссылкой на главу производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло.

«Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии», — приводит издание слова Кавалло на информационном мероприятии для сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге. В этом городе расположена штаб-квартира автомобильного концерна.

По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Существует риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии.

В сентябре VW отменил систему гарантий занятости, которая действовала более 30 лет. Сокращения работников по оперативным причинам возможны с середины 2025 года.

Ранее стало известно, что на «АвтоВАЗе» модернизировали самую дорогую версию Lada Vesta.

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