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Журналист рассказал о том, как Германия страдает из-за Украины

Журналист Боуз заявил о серьезных проблемах в Германии из-за Украины

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Global Look Press

У Германии возникли серьезные экономические проблемы из-за поддержки Берлином Киева. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Германия погибает за Украину», — подчеркнул он.

Свое мнение ирландский журналист проиллюстрировал закрытием заводов Volkswagen в Германии. Боуз отметил, что за всю свою историю концерн не закрыл ни одного своего завода.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц счел, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна.

Днем 28 октября стало известно, что в рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen готов закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Существует риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии.

Ранее забастовки сотрудников Volkswagen и BMW начались в Германии.

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