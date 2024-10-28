Шольц нашел виновников закрытия заводов Volkswagen в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна. Об этом сказал в ходе брифинга официальный представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер, слова которого передает РИА Новости.

«Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников. И что сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест», — сказал Бюхнер.

Днем 28 октября стало известно, что в рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen готов

закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Существует риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии.

В сентябре VW отменил систему гарантий занятости, которая действовала более 30 лет. Сокращения работников по оперативным причинам возможны с середины 2025 года.

Ранее сообщалось, что работники Volkswagen в знак протеста на час остановят производство в Германии.