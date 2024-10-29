Забастовки сотрудников Volkswagen и BMW начались в Германии

Работники металлургической и электротехнической промышленности ФРГ, среди которых сотрудники автопроизводителей Volkswagen (VW) и BMW, в ночь на 29 октября начали первую волну акций протеста. В течение дня работу остановят по всей стране, сообщает газета Bild.

Издание отмечает, что к протестам призвал профсоюз IG Metall, который представляет интересы работников. По информации Bild, около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios бастуют в Ганновере. В Оснабрюке бастуют 250 сотрудников Volkswagen. Завод, находящийся под угрозой закрытия, где работает около 2,5 тыс. человек, не подпадает под действие коллективного договора VW, в котором до декабря сохраняется обязательство соблюдать порядок.

В Регенсбурге перед зданием завода BMW протестующие развернули плакаты. Аналогичная акция в ближайшее время должна пройти у завода Audi в Ингольштадте. В Хильдесхайме примерно 400 работников, в том числе в компаниях Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover, приостановили свою работу.

28 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна.

Ранее сообщалось, что работники Volkswagen в знак протеста на час остановят производство в Германии.