В Венгрии оценили роль «Дружбы» в поставках нефти из России

Трубопровод «Дружба» останется основным путем прокачки российской нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Трубопровод «Дружба» останется приоритетным маршрутом для транспортировки нефти, поскольку испытания Адриатического трубопровода показали, что у него существует нехватка мощности», — пояснил глава венгерского МИД.

Россия в текущем году уже направила Венгрии 3,9 млн тонн нефти. Поставки энергоносителя продолжаются.

В начале октября стало известно, что «Лукойл» возобновил поставки нефти в Венгрию. Компания была вынуждена приостановить прокачку в середине июля из-за санкций Украины. Выбывшие объемы старалась возместить «Татнефть». Для восстановления транзита сторонам пришлось изменить контракт.

Ранее прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире рекордно обвалилась.