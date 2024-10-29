Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире рекордно обвалилась

Прибыль British Petroleum упала до минимальных за четыре года $2,3 млрд

close
Depositphotos

Прибыль British Petroleum (ВР), одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, по итогам третьего квартала рухнула на 30%, до $2,3 млрд. Это самый низкий показатель за последние четыре года, пишет Reuters.

Среди основных причин такого резкого падения прибыли ВР аналитики называют снижение рентабельности нефтепереработки и результатов торговли нефтью.

Стоимость акций British Petroleum с начала 2024 года упала уже на 15%. Для сравнения: у конкурирующей Shell ценные бумаги за период подешевели всего на 2%, а у Exxon Mobil и вовсе выросли на 19%.

В начале октября руководство ВР сообщило об отказе от одной из своих главных целей — снизить добычу нефти и газа к 2030 году. Компания также сократила инвестиции в низкоуглеродную водородную энергетику и заявила о планах продать свои активы в сфере наземной ветроэнергетики в США.

Ранее главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами