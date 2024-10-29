Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире рекордно обвалилась

Прибыль British Petroleum (ВР), одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, по итогам третьего квартала рухнула на 30%, до $2,3 млрд. Это самый низкий показатель за последние четыре года, пишет Reuters.

Среди основных причин такого резкого падения прибыли ВР аналитики называют снижение рентабельности нефтепереработки и результатов торговли нефтью.

Стоимость акций British Petroleum с начала 2024 года упала уже на 15%. Для сравнения: у конкурирующей Shell ценные бумаги за период подешевели всего на 2%, а у Exxon Mobil и вовсе выросли на 19%.

В начале октября руководство ВР сообщило об отказе от одной из своих главных целей — снизить добычу нефти и газа к 2030 году. Компания также сократила инвестиции в низкоуглеродную водородную энергетику и заявила о планах продать свои активы в сфере наземной ветроэнергетики в США.

Ранее главные покупатели российской нефти стали отказываться от поставок.