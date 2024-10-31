Сбербанк повысил прогноз инфляции на 2024 год

Аналитики Сбербанка повысили прогноз по росту инфляции по итогам 2024 года до 8-8,5% годовых. Об этом пишет РИА Новости.

Обновленный прогноз совпадает с ожиданиями Банка России, который также видит инфляцию к концу текущего года в диапазоне от 8% до 8,5%.

В целях борьбы со стремительным ростом потребительских цен в стране Центробанк начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики. На октябрьском заседании Совет директоров регулятора принял решения третий раз подряд поднять ключевую ставку, причем разом на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых. Текущая ставка является рекордной для России за последние 22 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рекордное повышение ставки было вынужденной мерой, продиктованной новой ситуацией для российской экономики.

Ранее был описан сценарий с ростом ключевой ставки до 23%.