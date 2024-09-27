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Эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки до 23%

ВТБ: ключевая ставка может вырасти до 23% при ускорении инфляции до 8% годовых

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Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России может повысить ключевую ставку до 23% при условии, если инфляция в следующем году разгонится до 8%, заявил первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РБК.

Основной сценарий предполагает инфляцию в 2025-м на уровне 6% и среднюю ставку в 19% годовых. Если темпы роста потребительских цен в стране замедлятся до 4%, регулятор может понизить ставку вплоть до 11%, считает эксперт.

При этом Пьянов не исключает, что ключевая ставка может обновить свой нынешний рекорд (20%) до конца текущего года.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 19% годовых. Регулятор повышал ее на последних двух заседаниях. Следующее заседание Банка России по вопросу запланировано на 25 октября. Вероятно, регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее в Счетной палате оценили расходы России на обслуживание госдолга.

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