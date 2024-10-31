В Банке России заявили, что рекордное повышение ставки было вынужденной мерой

Повышение ключевой ставки до рекордного 21% годовых было вынужденной мерой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы были вынуждены войти в период жесткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики», — подчеркнула представитель регулятора.

По итогам заседания 25 октября Центробанк третий раз подряд повысил ключевую ставку, причем разом на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Ставка достигла этого уровня впервые за 22 года. В 2002 году это еще была ставка рефинансирования. Такое решение ЦБ объяснил высоким уровнем инфляции.

Прошлый максимальный уровень ключевой ставки — 20% — был установлен в феврале 2022 года, после начала СВО и заморозки резервов России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Экономисты допускают рост ключевой ставки до 23% в следующем году, если инфляция разгонится до 8%.

Ранее максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков упали впервые за полгода.