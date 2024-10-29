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Россияне стали покупать больше ювелирных украшений, несмотря на дорожающее золото

«Ведомости»: за полгода россияне купили 17,2 тонны ювелирных украшений

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Илья Наймушин/РИА Новости

За период с января по июнь россияне приобрели ювелирных украшений общим весом 17,2 тонны, что на 4% превышает показатель за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного золотого совета.

В денежном выражении продажи достигли порядка 199 млрд рублей. Это почти на треть выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Спрос на ювелирные изделия в России растет, несмотря на общемировой спад продаж из-за дорожающего золота. Так, по итогам второго квартала общий вес проданных в мире ювелирных украшений составил 390,6 тонны (-19%). Это минимальное значение с 2020 года.

Стоимость золота на бирже в этом году несколько раз обновляла исторические рекорды. В конце сентября цена драгоценного металла впервые превысила отметку в $2700 за тройскую унцию.

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