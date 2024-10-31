Пашинян высказался про армянский коньяк

Армянскую алкогольную продукцию нельзя называть коньяком, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.
«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции», — отметил он.
Вместо этого Пашинян призвал называть армянский коньяк словом бренди, даже в семьях.
Министр экономики Армении Геворг Папоян, в свою очередь, добавил, что с помощью ЕС местные производители начали брендировать свой продукт именно как бренди.
В 2021 году в России уточнили определения винной продукции. В частности, использование понятия «шампанское» разрешили только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ. При этом производителей из французского региона Шампань обязали переименовать их продукцию в «игристое вино».
В начале октября Минфин предложил с 2025 года повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.
Ранее Евросоюз неожиданно сократил поставки виски в Россию.