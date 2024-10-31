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Пашинян высказался про армянский коньяк

Премьер Армении Пашинян призвал называть армянский коньяк словом бренди

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Армянскую алкогольную продукцию нельзя называть коньяком, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции», — отметил он.

Вместо этого Пашинян призвал называть армянский коньяк словом бренди, даже в семьях.

Министр экономики Армении Геворг Папоян, в свою очередь, добавил, что с помощью ЕС местные производители начали брендировать свой продукт именно как бренди.

В 2021 году в России уточнили определения винной продукции. В частности, использование понятия «шампанское» разрешили только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ. При этом производителей из французского региона Шампань обязали переименовать их продукцию в «игристое вино».

В начале октября Минфин предложил с 2025 года повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.

Ранее Евросоюз неожиданно сократил поставки виски в Россию.

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