Moet Hennessy приостанавливает поставки шампанского в Россию

Шампанское Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) временно не будет поставляться в Россию, сообщило дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» в письме российским партнерам. Документ есть в распоряжении РБК. Издание подчеркивает, что три источника на российском рынке подтвердили его подлинность.

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Отмечается, что отгрузки шампанских вин прекращены из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции».

Поправки уточняют определения винной продукции и вносят дополнительные требования для нее. В частности, использование понятия «шампанское» разрешено только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России. «И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — объясняет дистрибьютор.

Как указано в письме, изменения, которые одобрены законодателями, обязывают «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» провести пересертификацию шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции. По данным компании, производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

Предполагается, что затраты на новую сертификацию могут составить несколько десятков миллионов рублей.

При этом участники российского рынка отмечают сроки принятия решения законодателями. «Я давно не припомню, чтобы новое законодательство принималось в такие сроки — чуть ли не в последний день работы Госдумы и не давало никакого переходного периода», — сказал в комментарии РБК основатель и президент группы компаний Simple Максим Каширин.

По его мнению, если не получится импортировать продукцию, то «государство просто стреляет себе в ногу»: «Не секрет, что Россия не сможет обеспечить свои потребности без импорта».

Он также обратил внимание, что депутаты не обсуждали поправки с экспертным сообществом. Вместе с тем Каширин отметил, что после подписания законопроекта будет не ясен статус продукции, которая к тому времени не пройдет таможню.

Поправки меняют формулировку понятия «игристое вино (шампанское)» на категорию «игристое вино, включая российское шампанское».

Кроме того, только российские производители могут использовать классификацию вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции.

Шампанское — это название игристого вина, производимого и реализуемого под защитой французского аппелласьона Champagne AOC, пишет РБК. Подчеркивается, что поправки указывают на то, что российское законодательство эту «защиту» учитывать не будет.

В то же время директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз убежден, документ был ошибочно истолкован. По его словам, российское законодательство «не может отменить международное название продукта «шампанское» — это не его юрисдикция».

Эксперты исследовательского центра отмечают, что ежегодно на территорию России завозят порядка 50 млн л импортных игристых и шампанских вин. Из них 13% — это французское шампанское, на долю Moet Hennessy приходится меньше 2%.