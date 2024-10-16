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В России захотели повысить минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Цена самой дешевой водки в России превысит 300 рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью свыше 28% с 1 января 2025 года. Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, цена самой дешевой водки со следующего года может вырасти с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра. Коньяк при этом подорожает с 556 рублей до 651 рубля, а бренди — с 403 рублей до 472 рублей.

В последний раз минимальную стоимость крепких алкогольных напитков в РФ поднимали не так давно, в июле 2024 года. Необходимость нового повышения МРЦ в министерстве объяснили инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.

Значимых признаков замедления роста цен в РФ пока не видно, заявил на днях заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о планах достичь инфляции в 4% в 2025 году.

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