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Арендные ставки в России обновили исторические максимумы

ДОМ.РФ: арендные ставки за квартал выросли до 70%

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Shutterstock

По итогам третьего квартала цены на съемное жилье в России подскочили до 70% на фоне снижения доступности ипотеки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

Арендные ставки к концу сентября обновили исторические максимумы. В Москве средняя цена достигла 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, в других городах — 43 тыс. рублей.

Ключевой фактор подорожания аренды — заградительные ставки по ипотечным кредитам. Средний уровень ставок по рыночной ипотеке в октябре превысил 25% годовых. Переплата по кредиту сроком на 30 лет при такой ставке составляет порядка 24 млн рублей.

Сегодня доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от 111 тыс. рублей. При этом для Москвы уровень заработка должен быть почти втрое больше за счет более дорогого жилья.

Ранее стало известно, какую квартиру можно купить за килограмм золота.

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