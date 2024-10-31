Арендные ставки в России обновили исторические максимумы

По итогам третьего квартала цены на съемное жилье в России подскочили до 70% на фоне снижения доступности ипотеки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

Арендные ставки к концу сентября обновили исторические максимумы. В Москве средняя цена достигла 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, в других городах — 43 тыс. рублей.

Ключевой фактор подорожания аренды — заградительные ставки по ипотечным кредитам. Средний уровень ставок по рыночной ипотеке в октябре превысил 25% годовых. Переплата по кредиту сроком на 30 лет при такой ставке составляет порядка 24 млн рублей.

Сегодня доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от 111 тыс. рублей. При этом для Москвы уровень заработка должен быть почти втрое больше за счет более дорогого жилья.

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