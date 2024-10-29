Россиянам раскрыли, сколько составит переплата по ипотеке под 25%

Размер переплаты по ипотеке на 30 лет со ставкой 25% годовых составит порядка 24 млн рублей, рассказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

На практике переплата окажется еще больше, подчеркнул эксперт. Заемщикам также придется ежегодно оплачивать страхование недвижимости, а также жизни и здоровья, пояснил он.

«Эти платежи тоже нужно учитывать при планировании своих расходов на обслуживание ипотечных обязательств», — рекомендовал Балынин.

За последний год средний запрашиваемый срок ипотеки увеличился до 25 лет с 21 года в 2023-м. Россияне вынуждены удлинять сроки кредита, чтобы обеспечить приемлемый размер ежемесячного платежа.

Ранее экономист оценил вероятность массового невозврата ипотек.