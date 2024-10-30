Россиянам раскрыли, сколько нужно зарабатывать для комфортной ипотеки

Для комфортной оплаты ипотеки по текущим рыночным ставкам под 25% за новую однокомнатную квартиру в мегаполисе россиянам необходимо зарабатывать от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. рублей, рассчитали в «РБК-Недвижимости».

Годом ранее диапазон варьировался от 74,3 до 233,9 тыс. рублей, уточнили в редакции. Тогда средняя ставка по ипотеке без льгот на первичном рынке составляла 18% годовых.

Дороже всего ипотека обходится жителям Москвы. Сегодня ежемесячный платеж за «однушку» составляет порядка 207,8 тыс. рублей при средней стоимости жилья 14 млн рублей. Следовательно, для комфортных платежей нужно получать около 346,4 тыс. рублей ежемесячно.

Второе место занял Санкт-Петербург. В Северной столице покупка новой однокомнатной квартиры сейчас обойдется примерно в 9,5 млн рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке составит 141 тыс. рублей. При таких расценках необходимый доход для комфортного обслуживания кредита составит 235 тыс. рублей.

Меньше всего среди всех городов-миллионников платить по ипотеке нужно жителям Воронежа — порядка 66,7 тыс. рублей в месяц. Требования к доходу для воронежских ипотечников составляют около 111,3 тыс. рублей в месяц.

До этого в России назвали ипотеку «тормозом» рынка недвижимости.

Ранее ипотечным заемщикам рассказали, как получить освобождение от НДФЛ.