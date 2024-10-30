Россиянам рассказали, как платить налоги по вкладам

Если сумма дохода по вкладам за 2023 год ниже 150 тыс. рублей, платить налог в 2024 году не нужно. Если за 2024 год человек заработал на вкладах проценты ниже 210 тыс. рублей, в 2025 году платить налог не нужно. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он пояснил, как платить налог с сумм, превышающих обозначенные значения.

«Определяется сумма доходов от вкладов физических лиц суммарно во всех банках за истекший финансовый год. Эти сведения представляют банки в ФНС России, гражданину ничего считать и подавать в ФНС России не нужно. Важно отметить, что определяется не сумма денег во вкладах физических лиц, а именно объем полученных доходов — начисленных процентов. Далее определяется максимальное значение ключевой ставки на 1-е число каждого месяца истекшего финансового года. По доходам, полученным в 2023 году, оно равно 15%. При расчете по отношению к доходам, полученным в 2024 году, оно будет равно 21% (если 31 октября и в ноябре не будет внепланового заседания ЦБ)», — отметил экономист.

Исходя из ставок, не облагаются налогом суммы процентов до 150 тыс. рублей и 210 тыс. рублей за 2023-й и 2024 годы. Условно, если россиянин заработал на вкладах больше, чем эти значения — 170 тыс. рублей в 2023-м и 250 тыс. рублей в 2024 годы, нужно разницу между суммами дохода и необлагаемой сбором суммы умножить на 13%. То есть 20 тыс. рублей (170 тыс. — 150 тыс.) и 40 тыс. рублей (250 тыс. — 210 тыс.) умножаем на 0,13. Получается, человек заплатит 2,6 тыс. рублей налога за 2023 год в этом году и 5,2 тыс. рублей налога за 2024 год в следующем году.

Балынин сказал, что ФНС России направляет россиянам в личный кабинет налогоплательщика налоговые уведомления, на основании которых граждане и осуществляют платежи. В одном налоговом уведомлении содержится информация по всем налогам.

По доходам, полученным в 2023 году, налог уплачивается не позднее 1 декабря 2024 года. По доходам, полученным в 2024 году, налог нужно будет уплатить не позднее 1 декабря 2025 года. Так установлено Налоговым кодексом Российской Федерации. Если налог на доходы физических лиц не уплатить в установленный срок, гражданин несет ответственность по закону — от штрафов до 40% от суммы долга до лишения свободы на срок до трех лет. Поэтому Балынин рекомендовал всем платить налоги в полном объеме и строго в установленные сроки.

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