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Число безработных в крупнейшей экономике Европы достигло рекорда

Безработица в Германии выросла до рекордных с начала 2021 года 6,1%

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Jacky Naegelen/Reuters

Уровень безработицы в Германии в октябре достиг 6,1%. Это максимальный показатель с февраля 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

За последний месяц число нетрудоустроенных немцев выросло на 27 тыс. человек, что почти вдвое превысило ожидания аналитиков. Эксперты прогнозировали рост количества безработных в Германии на 15 тыс. человек.

При этом число открытых вакансий в стране сократилось на 7 тыс. по сравнению с сентябрем и составило 689 тыс. предложений. Годом ранее показатель составлял порядка 749 тыс. предложений.

Между тем уровень безработицы в России уже несколько месяцев подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%. Компании борются за квалифицированных сотрудников на фоне острого дефицита кадров. Аналитики предупреждают о рисках скорого вымирания российского бизнеса из-за нехватки рабочих рук.

Ранее в администрации президента РФ назвали способ решить проблему дефицита кадров в стране.

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